In einem unterhaltsamen und temporeichen ersten Viertel ging es vor 1.800 Zuschauern ausgeglichen zu. Mit einem MBC-Vorsprung von zwei Punkten wechselten die Teams zum ersten Mal dies Seiten (19:17). Danach legten die Hausherren einen 12:0-Lauf hin. Doch auch die Gäste blieben treffsicher und in Schlagdistanz. Beim Verteidigen zeigten sich bei Ludwigsburg allerdings Lücken und Abstimmungsprobleme.

Nach der Halbzeitpause blieb es spannend. Erst zogen die Mannen vom neuen MBC-Coach Wojciech Kaminski auf 14 Zähler davon, zwischenzeitlich schmolz der Vorteil auf fünf Punkte und am Ende des dritten Viertels waren es sechs (66:60). In den letzten zehn Minuten wurde es richtig eng. Plötzlich lagen die Gastgeber zurück (72:73). Die Führung wechselte im Anschluss mehrfach. Zu viele Ballverluste durch den Druck des Gegners steuerten schließlich ihren Teil zur 85:89-Niederlage bei.

Nach der Partie sagte Benedikt Turudic "Magenta Sport": "Wir haben in den entscheidenden Moment das zugelassen, was wir sonst die ganze Zeit verhindert hatten." Mit Blick auf das Pokalspiel am Sonnabend gegen Bayreuth ergänzte der 22-Jährige: "Wir lernen daraus und leben damit." MBC-Coach Kaminski konstatierte: "Am Ende hat der Gegner alle wichtigen Punkte gemacht."