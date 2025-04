Basketball | BBL Niners Chemnitz ohne Chance gegen wiedererstarktes Alba Berlin

30. Spieltag

27. April 2025, 19:04 Uhr

Die Niners Chemnitz sind von Alba Berlin in eigener Halle an die Wand gespielt worden. Besonders bezeichnend war das zweite Viertel, in dem die Sachsen nur ein Wurf aus dem Feld im Korb unterbringen konnten.