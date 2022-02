An der überragenden Chemnitzer Verteidigung bissen sich auch die Münchner die Zähne aus. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri lag bereits nach dem ersten Viertel gegen stark aufspielende Sachsen mit neun Punkten zurück. Die Hausherren erwiesen sich bis zur Pause auch überaus sicher von der Dreipunktelinie. Sieben der elf Versuche landeten im Korb der Bayern. So zogen die Niners auf 45:26 (18.) davon.

Auch in der zweiten Halbzeit ließen sich die Chemnitzer das Heft des Handelns nicht aus der Hand nehmen und spielten den ersatzgeschwächten Titelanwärter an die Wand. Den größten Anteil an der gelungenen Generalprobe vor dem Duell mit den Albatrossen hatten Mindaugas Susinskas (14), Isiaha Mike, Jonas Richter (je 12) sowie Nelson Weidemann und Frantz Massenat (je 10). Bei den Gästen punkteten nur Deshaun Thomas (14) und Corey Walden (13) zweistellig.