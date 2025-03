Die Niners gingen ausgeruht in die Partie, hatten nach dem Sieg gegen Heidelberg zwei Wochen Pause. Bayern München dagegen hatte im Pokal gegen den MBC gepatzt und zuletzt auch in der Euro League in Paris verloren. Zudem fiel Nationalspieler Oscar da Silva mit Knieproblemen aus. Im ersten Viertel präsentierten sich die Gastgeber bissiger und ließen nur zwölf Punkte zu. Mit 17:12 lagen die Niners in Front. Auch danach hielt die Führung der Gastgeber zunächst (28:19/14.). Dann drehte auf Münchner Seite Andreas Obst auf, nach 17 Minuten gelang dem Gast der 33:33-Ausgleich. Die Niners blieben aber dran, Jonas Richter gelang kurz vor der Pausensirene ein Dreier zum 42:39. Doch Bayern schlug mit einem Dreier zurück – mit 42:42 ging es in die Kabinen.

Bildrechte: IMAGO / Fotostand