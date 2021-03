In der Tat konnte Chemnitz das Spiel zumindest offener gestalten als zuletzt beim 60:96 in Ludwigsburg und danach beim 77:93 in Braunschweig. Fakt ist aber: Die Niners bleiben auswärts ein Punktelieferant. Die Niederlage in Bayreuth war die insgesamt neunte in der laufenden Saison, bei nur zwei Siegen. Zu Hause ist die Bilanz dagegen ausgeglichen: fünf Siege, fünf Niederlagen.