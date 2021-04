Basketball | BBL Niners kassieren Heimniederlage gegen Crailsheim

28. Spieltag

Die Niners Chemnitz haben am 28. Spieltag der Basketball-Bundesliga ihre 18. Saisonniederlage hinnehmen müssen. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore verlor am Mittwoch gegen die Hakro Merlins Crailsheim mit 73:85 (41:38). In der Tabelle hat der Aufsteiger weiterhin acht Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze.