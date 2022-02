BBL Niners fahren Auswärtssieg in Heidelberg ein

Hauptinhalt

Die Niners Chemnitz sind mit einem guten Auftritt aus der einmonatigen Spielpause gekommen. Bei den MLP Academics in Heidelberg sammelten die Sachsen die nächsten beiden Punkte ein. Beim 81:66-Erfolg (15:16, 15:19, 26:13, 25:18) traten die Chemnitzer erst in der zweiten Halbzeit so richtig aufs Gas. Bester Werfer war Darion Atkins mit 16 Punkten, acht Rebounds und vier Assists.