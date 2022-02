Die Basketballer der Niners Chemnitz haben ihren Platz unter den ersten Vier in der Bundesliga gefestigt. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore bezwangen am Samstag den bisherigen Fünften MHP Riesen Ludwigsburg mit 74:56 ( 35:27 ) und feierten ihren dritten Sieg in Folge. Den größten Anteil am Erfolg hatten Eric Washington, Jonas Richter mit je 12 Punkten und Jan-Niklas Wimberg ( 11 ). Für die Gäste, die nach zuletzt vier Siegen wieder eine Niederlage kassierten, erzielten Justin Simon und Jonah Radebaugh ( je 12 ) die meisten Punkte.