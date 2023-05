Basketball | BBL Niners Chemnitz verlieren in Ludwigsburg und können trotzdem hoffen

33. Spieltag

Auch wenn die Basketballer der Niners Chemnitz am Freitag in Ludwigsburg als Verlierer vom Parkett gegangen sind, ist der erneute Einzug in die Playoffs weiter möglich. Voraussetzung dafür ist ein Sieg am letzten Spieltag in Heidelberg.