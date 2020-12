Die Niners Chemnitz haben am achten Spieltag der Basketball-Bundesliga ihre siebte Niederlage hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Rodrigo Pastore unterlag am Dienstag dem Tabellenführer MHP Riesen Ludwigsburg mit 91:114 (41:54). Damit bleibt der Aufsteiger aus Sachsen in dieser Saison ohne Heimsieg.