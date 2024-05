Chemnitz hatte vier Tage nach der Niederlage in Ludwigsburg auch gegen Vechta von Beginn an Probleme. Der Rückstand von 9:20 konnte bis zur Pause nicht reduziert werden, da stand es 45:55. Erst im dritten Viertel kam das Team von Rodrigo Pastore auf 59:66 heran. Ein 8:0-Lauf zum 74:77 sorgte für richtige Hoffnung. Beim 80:82 war man noch näher dran, doch ein Dreier von Wes Iwendu 26 Sekunden vor Schluss sollte sich als Vorentscheidung erweisen. Kevin Yebo war mit 23 Treffern bester Schütze der Niners. Weiter geht es für Chemnitz am Sonnabend (4. Mai 2024) bei den Hamburg Towers.