Um 22:31 Uhr brandete grenzenloser Jubel in der Messe Chemnitz auf. Ausgerechnet im 350. Pflichtspiel von Headcoach Rodrigo Pastore feierten die Niners Chemnitz ihren überhaupt ersten Sieg der Vereinsgeschichte in den Playoffs und gehen in der Viertelfinalserie gegen Aufsteiger Rasta Vechta dank des 83:77 (42:34) am Freitagabend (17. Mai 2024) in Führung. Herausragender Akteur beim Europapokalsieger war DeAndre Lansdowne mit 22 Punkten. Bei Vechta überzeugte vor allem Tommy Kuhse (18).