Doch nach dem guten Start der Niners kamen die Donaustädter besser in die Partie. Ulm eroberte mehr Bälle, schloss konsequenter ab und kam bis zur Halbzeit auf zwei Punkte heran. Die Niners hatten mehr Probleme in der Verteidigung und waren mit zunehmender Spielzeit nicht mehr so treffsicher.

Im dritten Viertel lag Chemnitz in der stärksten Phase der Gäste mit 52:59 hinten (28.). Doch die Niners kamen zurück und schafften den Ausgleich (61:61). In den letzten zehn Minuten ging es weiter hin und her. Kein Team konnte sich in diesem umkämpften, physischen Spiel entscheidend absetzen. Beim letzten regulären Angriff rutschte der Chemnitzer Frantz Massenat unglücklich weg und verlor den Ball. Nach einem Foul verwandelte Ulms Thomas Klepeisz zwei Freiwürfe zum 78:81.