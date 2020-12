Und genau das stellten die Chemnitzer in den Anfangsminuten direkt unter Beweis. Mit viel Teamarbeit und einer abgezockten Offensive um Jonas Richter und Jan Niklas Wimberg legten die Sachsen ein 18:0-Lauf hin zur zwischenzeitlichen 18:3-Führung. Dabei stimmt vor allem die Quote von der Dreierlinie. Drei von vier Dreiern versenkte das Team von Rodrigo Pastore. Dagegen konnte die Offensive um den zweitbesten Shooter der Liga, Michal Michalak, noch gar nicht stechen. Viele leichte Fehler sorgten zudem für einfache Ballgewinnen der Hausherren. Nach sieben Spielminuten konnten die Weißenfelser lediglich einen von acht Würfen ins Ziel bringen. So verwunderte es nicht, dass Chemnitz nach einem Viertel klar und deutlich mit 27:13 führte.

Der Aufsteiger aus Sachsen stand auch in dieser Partie wieder für starke Teamarbeit. Nach gut zwölf Spielminuten kamen sieben Spieler auf mindestens drei Punkte. Weiterer Pluspunkt zu ihren Gegenübern aus Sachsen-Anhalt. Das Poropat-Team ging nach Fehlwürfen entschlossener nach und sicherte sich drei Offensiv-Rebounds. Diese Wachsamkeit fehlte etwas beim MBC. Doch die Gäste konnten sich dank Leitwolf und Kampfsau Sergio Kerusch wieder etwas heranrobben und auf 26:33 verkürzen (15. Minute). Die MBC-Defensive agierte deutlich aggressiver gegen den Ball und ließ nur noch wenige freie Würfe für Chemnitz zu. Mit 50:41 ging es in die Halbzeitpause.

MBC-Headcoach Silvano Poropat konnte am Mittwochabend vor allem mit dem Defensiv-Verhalten seiner Spieler nicht zufrieden sein. Bildrechte: imago images/Alexander Trienitz

Im abschließenden Viertel wurde es kurzfristig noch einmal eng. MBC-Shooter Michalak zeigte sich vor allem in den "kleinen" Würfen cooler und erzielte innerhalb von zwei Minuten sechs Punkte zum 67:74-Rückstand (37.). Es lag eine Crunsh-Time in der Luft. Und dazu kam auch noch das die Niners Richter und Wimberg ausgefoult wurden und somit von der Außenlinie zuschauen mussten. Doch am Mittwochabend lief es einfach beim Pastore-Team, die noch einmal einen Gang zulegten und am Ende mit 96:79 gewannen. Dritter Sieg im vierten Spiel für die Chemnitzer, die anscheinend pünktlich zum Jahresabschluss in der deutschen Baskteball-Beletage angekommen sind.