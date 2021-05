Nach dem Seitenwechsel wechselte die Führung hin und her. Ulm konnte sich erst in der Schlussphase des dritten Viertels auf 72:65 absetzen. Im Schlussabschnitt wuchs der Rückstand der Niners auf 13 Zähler an. Eine Aufholjagd der Gastgeber in der Endphase blieb aus. Beste Chemnitzer Werfer waren Ziegenhagen (20 Punkte) und Thornton (17).