Oldenburg hat in der laufenden Saison bereits zwei Trainer verschlissen. Erst mit Ingo Freyer kam etwas Ruhe in die Aktionen, vier der letzten sieben Spiele wurden gewonnen. Und das Spiel blieb in den ersten beiden Vierteln auch eng, die Niners lagen aber angeführt vom überragenden Isiaha Mike (21 Punkte bis zur Pause) meist in Führung. Vor allen am Ende der Viertel überzeugte das Pastore-Team. So arbeiteten sich die Chemnitzer bis zur Pause auf neun Tore davon, mit 38:47 ging es in die Kabinen.