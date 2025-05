Die Basketballer von Science City Jena haben das erste Finale um die Meisterschaft in der 2. Bundesliga Pro A verloren. Bei den Gladiators Trier unterlag das Team von Björn Harmsen am Donnerstag mit 82:85. Die Entscheidung fällt nun am Sonnabend in Jena. Dabei brauchen die Thüringer einen Sieg. Beide Klubs hatten bereits zuvor die Rückkehr in die Bundesliga perfekt gemacht.