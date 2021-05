Beide Teams starteten nervös in die Partie. Viele Fehlwürfe und Ballverluste bestimmten die Anfangsphase, in der die favorisierten Bulls ihre knappe Führung bis zum Ende des ersten Abschnitts verteidigen konnten (13:12). Danach fand die Mannschaft von Michael Engel immer besser in die Partie. Nach 14 Minuten stand ein erstes Mal ein Fünf-Punkte-Vorsprung zu Buche (21:16). Lahn-Dill ließ sich bis zur Pause nicht abschütteln, konnte den Vorsprung aber nicht mehr verkürzen (27:22).

Bildrechte: imago images/Beautiful Sports