Dreierspezialist Julius Jenkins war mal wieder der Topscorer auf dem Parkett. Mit 25 Punkten war der US-Amerikaner der beste Mann. Bildrechte: imago/Christoph Worsch

Die Hausherren übernahmen gegen den Viertelfinalisten der aktuellen Champions League-Saison im ersten Viertel von Beginn an die Kontrolle. Nach einem Lauf von 18 Punkten in Serie lag Science City mit 22:4 in Führung, baute diese sogar auf 31:7 aus. Bis zur Halbzeitpause kamen die Gäste aus Bayreuth jedoch wieder heran und verkürzten auf zehn Punkte Vorsprung für Jena. Im dritten Viertel übernahmen die Thüringer wieder die Partie und hatten die Bayreuther erneut im Griff. Somit baute Science City den Vorsprung wieder auf 84:59 aus, so dass im letzten Viertel der Vorsprung nur noch über die Zeit gebracht werden musste. Jena-Trainer Björn Harmsen äußerte sich dem Spiel euphorisch: "Ein großartiger Sieg gegen eine tolle Mannschaft.".