Von Beginn an war Halle unterlegen und verlor das erste Viertel deutlich. Im zweiten Abschnitt bissen sich die Lions dann in die Partie, führten sogar kurz vor Schluss, ehe Osnabrück zurückschlug und für eine beruhigende Pausenführung sorgte. In der zweiten Spielhälfte ließen sich die Gastgeberinnen den Sieg dann nicht mehr aus der Hand nehmen - auch wenn die Lions das letzte Viertel für sich entscheiden konnten.