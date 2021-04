Die Hausherren verloren nach einem furiosen Start ( 17:9, 7. Minute ) ihren Rhythmus und scheiterten in erster Linie an ihrer katastrophalen Trefferquote jenseits der Dreipunktelinie. Nur drei der 26 Versuche fanden den Weg in den gegnerischen Korb. Die Niedersachsen verwandelten dagegen 17 ihrer 27 Würfe aus dieser Distanz. Göttingen lag kurz vor dem Ende des dritten Viertels mit 67:57 vorn und geriet in den letzten zehn Minuten nicht mehr in Bedrängnis. Beste Werfer für die Mitteldeutschen waren Quinton Hooker (26 Punkte) und Michal Michalak (25).

Quinton Hooker (Mitte) erzielte 26 Punkte Bildrechte: imago images/Eibner