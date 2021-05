Quinton Hooker: "Wir sind nicht nervös. Wir haben gezeigt, dass wir Spiele gewinnen konnten. Wir müssen als Team jetzt nach vorn denken. Wir müssen uns jetzt für das wichtige Spiel am Mittwoch in Vechta sammeln und dort alles geben."

Silvano Poropat: "Die Jungs haben die erste Halbzeit richtig gut gekämpft. Aber wir haben von außen nicht getroffen. Du brauchst den einen oder anderen Dreier. Die haben wir leider nicht bekommen. Die zweite Halbzeit haben wir gut begonnen aber wieder nicht getroffen. Dann mussten wir schon Richtung Vechta denken. So kam es zu diesem Ergebnis, das eigentlich nicht dem Leistungsvermögen entspricht. Wir haben keine sechs überragenden Dreier-Leute, wir haben zwei oder drei, die haben heute nicht gut getroffen. Sergio war heute auch nicht gut drauf. Dann wird es schon schwierig. Wir spielen unglaubliches Tempo in den letzten zwei Monaten, da ist auch etwas Müdigkeit in den Beinen." [...] Zum Klassenerhalt: "Es ist immer brenzlig, wenn man sich auf andere verlässt. Wir müssen versuchen, am Mittwoch mit einem Kraftakt in Vechta zu gewinnen, damit wir nicht von anderen Ergebnissen abhängig sind. Wir müssen den Zusammenhalt zeigen, den wir schon in Spielen gezeigt haben. Wenn wir gewinnen, ist es nicht mehr brenzlig."