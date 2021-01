Nachdem der MBC im letzten Spiel gegen die Niners aus Chemnitz den Beginn völlig verschlafen hatte, waren die Sachsen-Anhalter heute von Anfang an wach im Kopf. Schon im ersten Viertel entwickelte sich eine enge Partie in Weißenfels. Quinton Hooker eröffnete mit seinem Korbleger den Punkteregen für den MBC an diesem Abend. Die Gastgeber ließen sich von den Frankfurtern nicht abschütteln und gingen Mitte des zweiten Viertels sogar mit vier Zählern (32:28) in Führung. Zwar waren die Skyliners zur Halbzeit wieder mit 43:40 in Front, doch der MBC ließ sich alle Türen offen für die zweite Halbzeit.