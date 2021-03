Der MBC nutzte nun seinerseits die Ballverluste der Gäste zu einigen Fastbreak-Punkten und setzte sich zu Beginn des zweiten Abschnitts auf elf Zähler ab (35:24). Doch nach knapp dreieinhalb Minuten ohne MBC-Korberfolg war Braunschweig wieder auf drei Punkte ran (35:32). Es folgte eine Auszeit und ein paar klare Worte von Silvano Poropat. Diese zeigten Wirkung und die Hausherren setzen sich bis zur Pause wieder etwas ab (47:40), profitierten dabei aber auch von der miserablen Dreierquote der Braunschweiger, die in den ersten 20 Minuten keinen ihrer acht Würfe jenseits des Perimeters trafen.

Nach der Halbzeit drehte Braunschweig dann auf. Der MBC bekam vorne keine einfachen Würfe mehr und in der Defensive fehlte der Zugriff und die Zuordnung. So versenkten die "Löwen" nun auch ihrer offenen Dreier und setzten sich Stück für Stück ab. Das dritte Viertel ging mit 30:15 an Braunschweig, die damit mit acht Zählern Vorsprung ins Schlussviertel gingen (62:70).