6. Spieltag

Die Basketballer von Syntainics MBC haben am Samstag ihr Heimspiel gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 80:88 (35:40) verloren. Während die Weißenfelser nach ihrer zweiten Niederlage in Folge ins Mittelfeld der Bundesliga zurückgefallen sind, haben die Gäste mit dem ersten Auswärtssieg der Saison ihren Platz in den Play-off-Rängen gefestigt.