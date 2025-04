Riesenjubel in der Stadthalle Weißenfels bei den Heimfans. Nach neun vergeblichen Anläufen hat es der Syntainics MBC im Ostduell erstmals geschafft, die Niners Chemnitz in der Bundesliga in die Knie zu zwingen. Am Ende jubelte der Pokalsieger am Samstagnachmittag (19. April) über einen knappen 97:95-Erfolg. Gleichzeitig hat der MBC mit dem sechsten Heimsieg in Folge eine neue Bestmarke für sich im Basketball-Oberhaus aufgestellt.