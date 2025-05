Der Kampf um die Play-In-Plätze in der Basketball-Bundesliga wird immer enger. Entsprechend entscheidend war das Nachbarschafts-Duell wenige Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde zwischen dem Syntainics MBC und den Hansestädtern. Vom Tip-Off an machte der Tabellenzehnte aus Weißenfels klar, wer an diesem Abend das bessere Team auf das Parkett bringen sollte. Mit einem 10:2-Lauf starteten die Gastgeber in die Partie (8.) und führten nach dem ersten Viertel mit 27:19. Überragend auf Seiten des MBC waren Ty Brewer (12 Punkte) und Charles Callison (8 Punkte), die zusammen mehr Punkte erzielten als das ganze Team der Towers.