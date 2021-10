Die Chance auf ein mögliches Weiterkommen vergaben die Gäste bereits in der ersten Halbzeit. Nach einer 14:12-Führung (5.) gerieten die Mitteldeutschen innerhalb von nur zwei Minuten mit 14:21 ins Hintertreffen. Danach dominierten die Hausherren, die bis kurz vor dem Seitenwechsel ihren Vorsprung auf 48:29 ausgebaut hatten. Die Weißenfelser scheiterten in dieser Partie in erster Linie an ihrer schwachen Trefferquote von unter 40 Prozent aus dem Feld. Näher als auf 47:58 (26.) konnten die Gäste den Rückstand nicht verkürzen.