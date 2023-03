Wie schon gegen Bamberg am vergangenen Wochenende hatte der MBC Probleme am defensiven Brett, doch Alba nutzte die Chancen nicht gut. Nach vier Minuten führten die Weißenfelser mit 9:4 und es war wieder mal Kostja Mushidi, der dem Spiel in der ersten Halbzeit den Stempel aufdrückte. Highlight dabei: ein Buzzerbeater vor der ersten Viertelpause, der die Weißenfelser mit 18:17 in Führung brachte.



Bis zur Halbzeit hielten die Wölfe mit, gingen mit einer 37:36 Führung in die Kabine. Doch dann machte Alba ernst, spielte ein starkes drittes Viertel und zog mit einem 10:0 Lauf davon. Aber der MBC ließ sich nicht unterkriegen, kam wieder bis auf zwei Punkte ran (30.).