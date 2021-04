Basketball | BBL Trotz Niederlage in Bonn: Niners Chemnitz bleiben erstklassig

30. Spieltag

Die Niners Chemnitz spielen auch in der kommenden Saison in der Basketball-Bundesliga. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore verlor zwar bei den Telekom Baskets Bonn mit 62:86 (28:51), aufgrund der Niederlage der Gießen 46ers gegen Ludwigsburg war der Klassenverbleib für die Sachsen bereits vor der Partie am Sonntag rechnerisch gesichert.