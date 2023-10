Basketball | BBL Syntainics MBC nach Niederlage in Bonn Schlusslicht

Drittes Spiel, dritte Niederlage: Der Syntainics MBC hat den Auftakt in die neue Bundesligasaison endgültig in den Sand gesetzt. Beim Vizemeister Telekom Baskets Bonn enttäuschte das Team von Predrag Krunic vor allem in der Offensive.