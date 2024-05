Der Verein aus Elxleben setzte sich beim Final-Four-Turnier im spanischen Albacete am Freitag (3. Mai 2024) mit 76:64 (16:19, 14:16, 23:15, 23:14) gegen Lahn-Dill durch und trifft im Finale am Samstag auf Gastgeber BSR Amiab Albacete. Der Titelverteidiger gewann souverän mit 81:56 gegen CD Ilunion Madrid.

Zunächst fanden die Bulls gut in ihren Rhythmus und gingen mit 8:2 in Führung. Champions-Cup-Rekordsieger Lahn-Dill aus Wetzlar (sieben Titel) glich mit zwei Dreiern binnen weniger Sekunden aber aus und brachte das Momentum auf seine Seite. Erst im zweiten Viertel kamen die Thüringer wieder besser ins Spiel und gingen nach 16 Minuten erneut in Führung (26:25). Doch die Hessen konterten umgehend und zogen mit einem Acht-Punkte-Lauf wieder davon.