Die Frauen vom Syntainics MBC haben am Samstag (23. November) in der Bundesliga eine Niederlage kassiert. Bei den Saarlouis Royals unterlagen die Hallenserinnen mit 61:80 (32:33). Saarlouis ist nun Fünfter in der Tabelle, Halle steht mit 4:4 Punkten auf Rang sieben.