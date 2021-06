"Ich bin bereit, eine Rolle als Führungsspieler zu übernehmen", sagte der gebürtige Franke aus Neustadt an der Aisch, der seine Basketball-Ausbildung in Nürnberg und Bamberg erhielt. Im April 2012 debütierte er im Dress des damaligen Abonnementmeisters in der Bundesliga, seither sind 196 Partien im Oberhaus zusammengekommen. 2013 wechselte Johannes Richter von Bamberg nach Frankfurt, anschließend ging er für Bonn, Gotha/Erfurt, Würzburg sowie in der vergangenen Saison in Gießen und Hamburg auf Korbjagd.