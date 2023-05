Der verlorene Sohn kehrt zurück: Björn Harmsen wird zum dritten Mal Cheftrainer bei Medipolis SC Jena. Der 40-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag. Harmsen soll den ProA-Verein nach einer enttäuschenden Saison, wo man nur mit Mühe den Abstieg verhindern konnte, wieder in die Spur bringen. "Ich freue mich auf die Rückkehr, weil Jena meine Heimat ist. Die Stadt und der Basketball haben in meinem Herzen immer einen wichtigen Platz eingenommen", wird Harmsen in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Harmsen gelangen zwei Aufstiege mit Jena

Mit seiner Verpflichtung verbindet sich natürlich auch die Hoffnung auf ähnliche Erfolge wie bei seinen zwei ersten Engagements in Jena. 2007 hatte er den Klub in die erste Liga geführt. Dieses Kunststück gelang Harmsen 2016 erneut. Im April 2019 war der Vertrag mit Harmsen nach dem Abstieg aus der ersten Liga aber nicht verlängert worden. "Es war uns aber immer klar, dass der Tag kommt, an dem Björn wieder unser Headcoach sein wird. Keiner hat unser Programm so geprägt und mitbestimmt wie Björn, der Kontakt ist nie abgerissen", erklärte Geschäftsführer Lars Eberlein. Jubel über den Aufstieg 2007 bei Mischa Zlotowski (li.) und Trainer Björn Harmsen Bildrechte: IMAGO / Camera 4/JIM

Erfolgreiche Arbeit zuletzt in Münster

Harmsen, der auch zwei Mal Coach beim MBC war, hatte in den vergangenen zwei Jahren erfolgreiche Arbeit bei WWU Baskets Münster geleistet. Dort gelang ihm als Sportdirektor und Trainer 2022 der Aufstieg in die Pro A und als 14. in dieser Spielzeit auch der Klassenerhalt. Sein Lebensmittelpunkt blieb aber Jena und Leipzig. Deshalb hatte Harmsen bereits Ende 2022 dem Verein seine Wechselabsicht mitgeteilt. Und sehen wird man sich in der kommenden Saison ohnehin wieder. Darauf freut sich auch Münsters Manager Helge Stuckenholz: "Sollten sich unsere Wege kreuzen, freue ich mich schon darauf, ihm mit dank seiner Arbeit deutlich gereiften Basketballstandort die Stirn zu bieten. Ihn dann mindestens in Münster schlagen zu können, wäre ja geradezu der Beweis dafür."