85.000 Euro in vier Wochen. So lautet das ambitionierte Ziel des Syntainics MBC, um den finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise entgegenzuwirken. Dabei bauen die Saalestädter vor allem auf die Unterstützung ihrer Fans und sammeln seit einer Woche unter dem Motto #gemeinsamfürdiewölfe Spenden zur Rettung des Vereins.

Denn die "Wölfe" stehen wie alle Klubs der Basketball-Bundesliga (BBL) vor einer ungewissen Zukunft. Die Aussetzung des Spielbetriebs hat die BBL-Vereine hart getroffen. Schließlich fallen dringend benötigte Zuschauereinnahmen sowie Sponsoring in den nächsten Wochen erst einmal weg. Nicht umsonst sieht man sich beim MBC "vor einer der größten Herausforderungen in der Vereinsgeschichte".

"Ich habe von der Aktion der Wölfe gehört und finde das Ganze echt super. Der gesamte Sport leidet zur Zeit an den Folgen der Corona-Krise.", so Bösel, dessen WM-Kampf gegen den Australier Zac Dunn am 28. März in Magdeburg ebenfalls abgesagt und auf einen unbestimmten Termin verschoben wurde. "Jetzt kommt es auf Zusammenhalt an. Ich komme aus der Region und habe den Club schon vorher unterstützt", erklärte der gebürtige Naumburger.