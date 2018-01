Nach zwei Siegen in Folge hat Science City Jena zum Abschluss der Hinrunde die zehnte Saisonniederlage einstecken müssen. Die Thüringer verloren am Freitagabend bei den Basketball Löwen Braunschweig hauchdünn mit 68:69.

Nach der Pause (30:36) wurde Jena immer stärker. Dank einiger Dreier ging das Team von Trainer Björn Harmsen erstmals in Führung (48:47). Doch die Partie blieb weiter umkämpft. Keines der Teams konnte sich entscheidend absetzen. Im Herzschlagfinale hatten die Gäste dann aber das bessere Ende für sich. Erfolgreichster Werfer bei den Thüringern war Julius Jenkins mit 19 Zählern. Durch die Niederlage zogen die Löwen in der unteren Tabellenhälfte an Jena vorbei und belegen nun Platz zwölf.