Nach der Pause ging Rostock in der 28. Minute mit 64:63 in Führung. In dieser kritischen Phase behielten die Chemnitzer kühlen Kopf und drehten die Partie mit einem 15:0-Lauf auf 78:64 (33.) wieder in ihre Richtung. Die überragende Wurfquote von 75 Prozent aus dem Nahdistanzbereich (24 Treffer bei 32 Versuchen) und die Überlegenheit unter den Brettern (40:31 Rebounds ) waren die Schlüssel für den Chemnitzer Erfolg.