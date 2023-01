Basketball | Bundesliga Niners Chemnitz feiern souveränen Sieg gegen Frankfurt

15. Spieltag

Die Basketballer der Niners Chemnitz haben ihre Erfolgsserie in der Bundesliga fortgesetzt. Die Schützlinge von Trainer Rodrigo Pastore bezwangen am Samstag den Drittletzten Fraport Skyliners am Ende souverän mit 89:76 ( 41:40 ). Mit dem dritten Sieg in Serie festigten die Sachsen ihren siebenten Platz und halten damit Anschluss zur Spitzengruppe.