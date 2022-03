Basketball | Bundesliga Fünfter Sieg in Folge: Halle Lions bezwingen Saarlouis

Nachholer 16. Spieltag

Die GISA Lions SV Halle haben ihre beeindruckende Serie in der Basketball-Bundesliga fortgesetzt. Auch im fünften Spiel in Serie gingen die Sachsen-Anhalterinnen als Siegerinnen vom Feld. Dabei mussten sie am Ende gegen die inexio Royals Saarlouis aber noch einmal heftig zittern. Grund zur Entspannung gibt es nach dem 68:66 (39:27) auch nicht. Bei noch drei verbleibenden Spielen ist von der Teilnahme an den Playoffs bis zum Abstieg alles möglich.