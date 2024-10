Doch viel Zeit zum Grämen bleibt den Sachsen nicht. Aber auch nur wenige Gelegenheiten, die eigenen anspruchsvollen Setplays zu trainieren. Denn schon am Mittwoch (16. Oktober 2024, ab 20 Uhr im Liveticker) geht es in der Champions League mit einem Duell gegen den portugiesischen Topklub und amtierenden Meister Benfica Lissabon weiter. Auch in diesem Wettbewerb war Chemnitz mit einer Niederlage gestartet. Am ersten Spieltag gab es gegen Derthona Basket aus Italien eine 81:87-Niederlage.