Basketball | Qualifikation zu Champions League Niners Chemnitz noch einen Sieg von der Champions League entfernt

Hauptinhalt

2. Runde Champions-League-Qualifikation

Die Basketballer der Niners Chemnitz sind im Kampf um den Einzug in die Champions League weiter im Rennen. Die Sachsen setzten sich am Freitagabend im Halbfinale des Qualifikationsturniers in Skopje gegen den Schweizer Meister Olympic Fribourg durch. Der Bundesligist entschied das Duell dank eines starken dritten Viertels mit 93:70 (48:43) zu seinen Gunsten.