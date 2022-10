Die Niners legten los wie die Feuerwehr und waren in Windeseile mit 12:0 in Führung. Vorne vielen die Würfe, hinten stand die Defense sicher und zwang die Gäste immer wieder zu schwierigen Aktionen. Vor allem Spielmacher Arnas Velicka und Center Kevin Yebo waren die Go-To-Spieler in der Chemnitzer Offensive und vom Gegner kaum zu stoppen.

Chemnitz ließ auch mit dem von Beginn an komfortablen Vorsprung nie nach und blieb immer wach und konzentriert. Dazu fielen die Dreier in der Offensive zuverlässig. Ylli kam dagegen offensiv nie in einen Rhythmus und und warf nur 41% aus dem Feld und schwache 26% von der Dreierlinie - Chemnitz traf 39% der Würfe von draußen. Folgerichtig wuchs die Niners-Führung von Minute zu Minute an und war vor dem letzten Viertel auf 32 Punkte (73:41) angewachsen. Das Spiel war damit entschieden und so konnten es die Gastgeber im vierten Viertel immerhin etwas ruhiger angehen lassen. Mit der Schlusssirene stand ein ungefährdeter 90:60-Sieg zu Buche, der den Niners auch für die kommenden Aufgaben im europäischen Geschäft Mut machen dürfte.