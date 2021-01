Das für diesen Sonntag (3.1.2021, 15 Uhr) angesetzte Heimspiel von Basketball-Bundesligist Niners Chemnitz gegen die Löwen Braunschweig fällt aus. Das teilten die Sachsen am Freitag mit. Bei den Niedersachsen wurde am Donnerstag (31.12.2020) ein Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet. Das zuständige Gesundheitsamt ordnete daraufhin Quarantäne für das gesamte Braunschweiger Team an. Einen neuen Termin gibt es noch nicht. Ihr nächstes Spiel bestreiten die Niners am 10. Januar (15 Uhr ) beim Tabellenvierten FC Bayern München.