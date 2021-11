Nationalspielerin Levke Brodersen Bildrechte: imago/Gerry Schmit

Das Gefühl einer EM-Teilnahme haben die deutschen Basketball-Frauen fast schon vergessen. 2011 war das Team des Deutschen Basketball-Bundes (DBB) letztmals bei einem kontinentalen Turnier dabei. Am Donnerstag starten Svenja Brunckhorst und Co. den Anlauf für die Endrunde 2023. Die erste Partie der Qualifikationsrunde findet in der SWH.arena Halle - der Heimspielstätte von Basketball-Bundesligist Halle Lions - statt. Der Gegner ist Nordmazedonien - wie schon beim letzten Heimauftritt im November 2019 in Nördlingen.

Gegen die Frauen vom Balkan gab es bisher erst drei Spiele, alle konnte das deutsche Team für sich entscheiden. Deshalb bezeichnet Center-Spielerin Luisa Geiselsöder die Partien gegen Nordmazedonien auch als "must wins". Dafür wurde nach einer kurzen Findungsphase dann in den letzten Tagen im Training "Vollgas" gegeben. "Wir haben versucht so viel wie möglich zu spielen, damit wir unsere Taktik und unsere Defense so schnell wie möglich umsetzen können", so Geiselsöder weiter.

Bundestrainer Hopkins sieht noch viel Potential

Bundestrainer Walt Hopkins Bildrechte: IMAGO / Sports Press Photo Bundestrainer Walt Hopkins, der die Frauen-Nationalmannschaft neben seiner Haupttätigkeit als Headcoach der New York Liberty in der WNBA betreut, will aus einer geordnete Verteidigung ins Offensivspiel finden. "Unsere Spielerinnen sind hungrig, leidenschaftlich und talentiert, aber das 'Erschreckendste' an dieser Gruppe ist, wie viel Raum wir noch haben, um zu wachsen. Daher werden wir uns darauf konzentrieren, dieses kurze Zeitfenster zu maximieren und jeden Moment zu nutzen, den wir gemeinsam verbringen können", hatte Hopkins im Vorfeld der Qualifikation erklärt.

Schwierige Gruppe für das deutsche Team

Neben Nordmazedonien bekommt es die DBB-Auswahl in der Gruppe A noch mit Belgien und Bosnien und Herzegowina. Die Belgierinnen sind dabei die Favoritinnen. Sie haben sich in den vergangenen Jahren zu einer europäischen Spitzenmannschaft entwickelt und gewannen bei der diesjährigen EM die Bronzemedaille. Dort überzeugte auch Bosnien und Herzegowina mit Rang fünf.