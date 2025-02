In der zweiten Hälfte steigerte sich Alba und behielt im dritten Viertel knapp mit 14:11 die Oberhand. Auch der Schlussabschnitt war umkämpft, doch der MBC ließ sich nicht entscheidend abschütteln (14:17) und machte so den Auswärtssieg perfekt. Beste Werferinnen der Gäste waren Romy Bär (17) und Krystal Freeman (13). Im nächsten Spiel empfangen die Syntainics-Frauen am kommenden Sonntag die Angels Nördlingen.