Die Hallenser Basketballerinnen haben nach acht Niederlagen in Serie wieder einen Sieg geholt. Im Kellerduell der DBBL zwangen die Gisa Lions Halle am Samstag (27.02.2021) Schlusslicht Heidelberg mit 92:83 (41:38) in die Knie. Das Team von Halle-Trainerin Rachael Vanderwal feierte zudem den ersten Sieg 2021. Ihren letzten Sieg hatten die Saalestädterinnen am 30. Dezember 2020 ebenfalls gegen Heidelberg gefeiert – damals noch unter dem Anfang Februar entlassenen Trainer Peter Kortmann.