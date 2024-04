Knapp 13 Sekunden vor Schluss setzte Laura Schinkel einen freien Dreier aus der rechten Ecke auf den Ring – der knapp verpasste Treffer hätte die Hallenserinnen wohl vorentscheidend mit vier Punkten in Führung gebracht. Stattdessen blieb Alba-Leaderin Deeshyra Thomas (18 Punkte) im Anschluss vier Mal in Folge eiskalt von der Freiwurflinie – dazwischen unterlief MBC-Forward Taylah Simmons ein folgenschwerer Ballverlust. Das Drama auf die Spitze trieb dann Kapitänin Joyce Cousseins-Smith, die den allerletzten Wurf ihrer Karriere aus fast neun Metern tatsächlich noch versenkte, jedoch den Ball einen Wimpernschlag zu spät in die Schlusssirene hinein aus den Händen gab. Es wäre das 68:68 und damit die Verlängerung gewesen.