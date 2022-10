Die Lions begannen konzentriert und agierten im Gegensatz zu den ersten beiden Partien, die verloren wurden, mit guter Durchschlagkraft unter den Körben. So ging das erste Viertel mit 19:13 an die Gastgeberinnen. Im zweiten Viertel baute der MBC seinen Vorsprung weiter aus, da Marburg vor allem bei den Zweier-Würfen arge Probleme hatte (40 Prozent Wurfquote). Mit einem 14-Punkte-Polster ging es in die Pause.