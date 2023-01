Das Top4-Turnier im DBBL-Pokal Mitte März findet ohne den Gisa Lions MBC statt. Die Hallenserinnen verpassten am Mittwochabend (11. Januar) in heimischer Halle die Viertelfinal-Überraschung gegen Bundesliga-Spitzenreiter TK Hannover Luchse und verloren mit 52:60 (20:27).

Vor allem die eklatante Offensivschwäche mit einer anhaltend wilden, überhasteten Wurfauswahl verbaute dem Team von Headcoach Katerina Hatzidaki die Chance, die Favoritinnen aus Niedersachsen über längere Phasen des Spiels wirklich in Verlegenheit zu bringen. Es dauerte fast vier Minuten, ehe Sarah Mortensen aus der linken Ecke endlich die ersten Punkte der Lions in dieser Partie erzielt hatte (3:7/4.). So ging es bis Ende des dritten Viertels weiter.